خالد الجندى: البيوت خربانة والشيوخ بتتكلم فى السحر.. فيديو

أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، استنكاره لتصرفات بعض الشيوخ بالحديث عن السحر، فى حين أن المجتمع يعج بالقضايا الاجتماعية.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "معقول نتكلم فى أكل حقوق المرأة، من المهر، اومال الشيوخ بيعلموا الناس ايه، البيوت خربانة والناس بتتكلم عن السحر، والرجالة واكله حقوق زوجاتهم".



كان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد علق على انتشار بعض الأعمال السحرية في المقابر قائلًا: « إن السحر المتواجد الآن من وجهة نظر البعض عبارة عن خيال وشيء غير حقيقي، ومن يعترف بالسحر عليه أن يعترف بانه وهم وخيال وشيء غير حقيقي، معقبًا: "السحر كلام في الكلتش، كلام مالوش أي معنى في هذا الوقت".



وقال «الجندي»: «بعض أهالي أسيوط قاموا بإخراج بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية من خلال هذا الأمر، مش ممكن يكون مستقبلك متوقف على ملابس الداخلية».





وتابع: «يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزءًا من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة اتوقف حلالك، ومراتك تطلق، ومحلاتك تقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتى من فنلتك ويعملك عمل».