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فن

ظهور صادم لـ أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:24 م
أنغام
أنغام
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سعيد فراج
تداول عدد من جمهور و محبي الفنانة أنغام، صورة حديثة لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل ضخم في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وذلك مساء اليوم الاثنين.

وصدمت أنغام جمهورها بأول ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية قبل أيام، إذ بدت جميلة ومتألقة كما هي ولم تظهر عليها علامات التعب والمرض، ليتفاعل معها الجمهور بالدعاء بالشفاء الكامل والتام.

ونفت راندا رياض -مديرة أعمال الفنانة أنغام- ما تردد حول إصابة أنغام بمرض في الدم، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة، كما أنها في منزلها الآن.

وأضافت راندا رياض في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أنغام قامت بتركيب دعامة، بسبب وجود حصوة فى الكلى، وهو حل مؤقت كي تحيي حفلاتها المُقبلة بشكل طبيعي، لافتة إلى أن الفنانة سوف تقوم بعد ذلك بإجراء عملية أخرى لإزالة الحصوة.

أما الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم زوج أنغام كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وتابع: "الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم، وإن شاء الله في أقرب وقت هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض .. شكرا".
ظهور صادم لـ أنغام بعد خضوعها لعملية جراحية
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