مدحت العدل: لاعبو الزمالك خذلوا الجماهير..وما نراه على السوشيال ميديا جهل كبير

أكد الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست إن لاعبي الزمالك ظهروا بشكل مخذ ومتخاذل لجماهيرهم، وهو ما لا نقبله، مؤكدا أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر.
وأضاف الشاعر والسيناريست خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث العربية أنه حتى لو تأخرت المستحقات على اللاعبين فهم يلعبون باسم كيان كبير، مشيرا إلى أن طارق حامد هو أحد أبرز اللاعبين الذين يقاتلون في الملعب.
وعلق الدكتور مدحت العدل على واقعة خلع الفنانة صابرين للحجاب أن ما نراه من خناقات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي جهل كبير.
وأشار الدكتور مدحت العدل أن أسما ابنة الفنان شريف منير تعرضت لتجريح كبير بعد إبدائها رأي معارض للشيخ محمد متولي الشعراوي واعتذرت خوفا وليس اقتناعا.
وأضاف الشاعر والسيناريست خلال وجوده ضيفا ببرنامج القاهرة الآن عبر فضائية الحدث العربية أنه حتى لو تأخرت المستحقات على اللاعبين فهم يلعبون باسم كيان كبير، مشيرا إلى أن طارق حامد هو أحد أبرز اللاعبين الذين يقاتلون في الملعب.
وعلق الدكتور مدحت العدل على واقعة خلع الفنانة صابرين للحجاب أن ما نراه من خناقات على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي جهل كبير.
وأشار الدكتور مدحت العدل أن أسما ابنة الفنان شريف منير تعرضت لتجريح كبير بعد إبدائها رأي معارض للشيخ محمد متولي الشعراوي واعتذرت خوفا وليس اقتناعا.