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مواطنة: الحياة في حي الأسمرات أفضل بكثير من العشوائيات.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
نسمة محمد إحدى العاملات
نسمة محمد إحدى العاملات بمصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات
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هاني حسين
قالت نسمة محمد إحدى العاملات بمصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إنها تعلمت مهنة غزل وصناعة السجاد اليدوي في حي الأسمرات.

وأضافت نسمة محمد في حوارها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "تعلمت أصول المهنة في أسبوع واحد فقط".

وتابعت نسمة محمد: "كنت مقيمة في منشية ناصر قبل الانتقال إلى حي الأسمرات، و الحياة في حي الأسمرات أفضل بكثير من منشية ناصر".

ومن جانبها قالت نجلاء أحمد إحدى العاملات بمصنع السجاد اليدوي بحي الأسمرات، إنها انتقلت لـ حي الأسمرات منذ عام ونصف ، مضيفة: "كنت ساكنة في منشية ناصر".

وأضافت نجلاء أحمد، قائلة: "حي الأسمرات نظيف وراقي"، مضيفة: "لم أعمل في مجال صناعة السجاد اليدوي في منشية ناصر ولكنني قررت العمل في مصنع السجاد اليدوي بعد الانتقال إلى حي الأسمرات".
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