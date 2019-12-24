بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى

نشرت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.





كنزي هي الابنة الوسطى لـ عمرو دياب، ويبلغ عمرها 20 عامًا وهي توأم شقيقها "عبدالله"، وتصغيرها شقيقتها "جنا"، وتكبرها الأخت غير الشقيقة "نور" من الفنانة شيرين رضا.





كان عمرو دياب، طرح في نوفمبر الماضي، أغنيته الجديدة "أول يوم فـ البُعد" ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، رسميًا عبر القناه الخاصة به على موقع "اليوتيوب".





وتقول كلمات الأغنية :"أول يوم فـ البعد .. يوم بيعدي سنين ..عمر ما بين عمرين .. ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين.. أول يوم فـ البعد .. لما تبات مجروح .. والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح".. لينا حياه مع بعض هنعوضها بمين .. ونعوضها منين .. أصعب حاجة تهد فـ ثانية اللي انت بانيه فـ سنين".





"أول يوم فـ البعد" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي.



