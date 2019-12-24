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فن

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب تكشف عن صورة حبيبها.. ابنة شقيق عادل إمام تلفت الأنظار.. ظهور صادم لـ أنغام

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:08 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

تداول عدد من جمهور و محبي الفنانة أنغام، صورة حديثة لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل ضخم في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وذلك مساء الاثنين.

نشرت الراقصة الروسية جوهرة، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص على أغنية "لأ لأ"، ضمن حفل زفاف أحيته مؤخرًا بالقاهرة، وذلك في أول حفل تحييه بعد أزمة تسريب فيديوهاتها الفاضحة.

نشرت الفنانة ندى موسى، صورا عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بشكل لفت أنظار متابعيها.

نشرت نور عصام إمام - ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، صورة جديدة لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، لفتت بها الأنظار.

وجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الدعم لمسلمي الإيغور لما يتعرضون له من أعمال ترهيب وتنكيل من قبل السلطات الصينية وتضيق على ممارستهم الشعائر الدينية وهدم المساجد ومحاولات طمس هوياتهم.

نشرت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي.
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