المهندسين: افتتاح معمل هندسي بأسيوط خلال أسبوعين | فيديو

أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين ، والمقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء، أنه من أهم إنجازات النقابة خلال عام 2019 هو فوزها برئاسة شمال إفريقيا لاتحاد المنظمات الأفريقية الهندسية.



وأكد "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد" ، أن النقابة وقعت عدة بروتوكولات مع عدة دول إفريقية منها تنزانيا ، وأوغندا ، وروندا ، وزامبيا وهذا يعد من أهم إنجازات النقابة خلال 2019 أيضًا .



ونوه "أمين صنوق النقابة " إلى أن تم افتتاح معمل شنايدر بالمنوفية وبصدد فتح معمل ثالث بأسيوط خلال أسبوعين ، إضافة إلى التوسع فى التدريب للمهندسين كما يتم الإستعانة بمدربين ذو كفاءة عالية .



وقال إنه تم تدريب عدد كبير من المهندسين الأفارقة فى المعامل الهندسية، مع زيارة المشاريع العملاقة التى تتم فى مصر مثل محور روض فرج لنقل الحبرة إلى بلادهم عند العودة .



ولفت إلى أن النقيب المهندس هانى ضاحى وقع بروتوكول مع ألمانيا للإستعانة بمهندسين مصريين بشرط إجادة اللغة الألمانية وبالتالى توفير فرص عمل جديدة للمهندسين بالخارج .

