بشرى سارة.. المهندسين: نتوقع زيادة المعاشات خلال عام 2020| فيديو

أكد المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق نقابة المهندسين والمقرر الإعلامي للنقابة وممثل هيئة المكتب باللجنة المركزية لقانون التصالح علي مخالفات البناء، أن من أهم ما أنجزته النقابة خلال عام 2019، هو عرض قانون النقابة على مجلس النواب والذى تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان.
وأكد "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن القانون بصدد عرضه فى جلسة عامة بالبرلمان للموافقة عليه، لافتًا إلى أن آخر جلسة كانت في 16 نوفمبر الماضي، وتمت المناقشات بين عدد من النواب ووفد من النقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى.
ونوه "أمين صندوق النقابة " إلى أنه هذا القانون سيفيد النقابة فى عدة أمور من أهمها زيادة الموارد وبالتالى زيادة المعاشات، والتوسع فى تدريب المهندسين، وتغيير وسيلة الانتخابات، زيادة أعداد أعضاء المجلس.
وقال إن هذه التعديلات ستعود بالخير على المهندسين وكذلك أعضاء النقابة، مع زيادة الموارد ؛ حيثُ أنه مازالت النقابة تعانى من قلة الموارد.
وأكد أن النقابة برئاسة هانى ضاحى تسعى دائمًا إلى زيادة المعاشات لأن مبلغ الـ 800 جنيه كمعاش للمهندسين لا يليق بمكانتهم، ونسعى لزيادته خلال 2020.
وأكد "شفيق" فى حوار خاص لـ "صدى البلد"، أن القانون بصدد عرضه فى جلسة عامة بالبرلمان للموافقة عليه، لافتًا إلى أن آخر جلسة كانت في 16 نوفمبر الماضي، وتمت المناقشات بين عدد من النواب ووفد من النقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى.
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ونوه "أمين صندوق النقابة " إلى أنه هذا القانون سيفيد النقابة فى عدة أمور من أهمها زيادة الموارد وبالتالى زيادة المعاشات، والتوسع فى تدريب المهندسين، وتغيير وسيلة الانتخابات، زيادة أعداد أعضاء المجلس.
وقال إن هذه التعديلات ستعود بالخير على المهندسين وكذلك أعضاء النقابة، مع زيادة الموارد ؛ حيثُ أنه مازالت النقابة تعانى من قلة الموارد.
وأكد أن النقابة برئاسة هانى ضاحى تسعى دائمًا إلى زيادة المعاشات لأن مبلغ الـ 800 جنيه كمعاش للمهندسين لا يليق بمكانتهم، ونسعى لزيادته خلال 2020.