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بين الناس

وزيرة الصحة تستجيب لاستغاثة مواطن عبر صدي البلد.. وتوجه بسرعة إجراء عملية جراحية له

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:03 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع "السيد لطفي" ووجهت بسرعة إجراء الجراحة له.

وأوضح مجاهد أنه تم تحديد موعد لـ السيد لطفي والذي ناشد وزيرة الصحة بسرعة إجراء جراحة القلب المفتوح بمعهد القلب غدا لمتابعة إجراءات الدخول وعمل فحوصات ما قبل الجراحة بمتابعة من المكتب الإعلامي، مشيرا إلى أن الوزيرة تشدد علي سرعة الاستجابة للاستغاثات والاهتمام بالمرضي وتؤكد أن العلاج حق لكل مواطن يكفله الدستور وتشدد عليه القيادة العليا.

والجدير بالذكر أن لطفي محمد حفناوى صاحب الـ 56 عامًا، الذى يعمل موظفا حكوميا، يعاني من الضغط والسكر، وتطور الأمر فتوجه للطبيب، الذي وجهه إجراء عملية القلب المفتوح على الفور، حاول لأكثر من مرة عملها ضمن التأمين الصحي، وتحديدا في معهد إمبابة، ولكن فشل أن يحصل على موعد لإجراء العملية، وحالته تدهورت أكثر.

وناشد الرجل الخمسيني، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة بإنقاذه من الموت؛ لأجل أسرته وأولاده وإجراء عملية القلب المفتوح واستجابت له وزارة الصحة على الفور وجارى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العملية.

للتواصل مع الحالة: 01119386287 ، 01157003859

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وزيرة الصحة تستجيب لاستغاثة مواطن عبر صدي البلد.. وتوجه بسرعة إجراء عملية جراحية له
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