AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زيادات جديدة في أسعار الوقود بـ تركيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:09 م
زيادات جديدة في أسعار
زيادات جديدة في أسعار الوقود بـ تركيا
Advertisements
شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن أسعار الوقود في تركيا، ستشهد ارتفاعًا جديدًا منتصف الليلة بمقدار بنحو 16 قرشا، ليتجاوز سعر البنزين في عدد من المدن 7 ليرات.

ووفقًا للصحيفة التركية، أعلن اتحاد محطات إمداد الغاز والطاقة في تركيا تطبيق الزيادة بنحو 16 قرشا في أسعار البنزين، ستنعكس على محطات التزود بالوقود، لافتا إلى أنه سيتم خصم جزء منها من ضريبة الاستهلاك الخاص.

وأوضح الاتحاد أن أسعار البنزين سترتفع اعتبارا من منتصف الليلة، في محطات الوقود بنحو 28 قرشا، وبعد سداد 22 قرشا، من ضريبة الاستهلاك الخاص، سيصبح إجمالي الزيادة المدفوعة 6 قروش.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذا الإجراء سيرتفع سعر البنزين في إسطنبول من 6.86 ليرة إلى 7.02 ليرة، بينما سيرتفع سعر السولار من 6.47 ليرة إلى 6.53 ليرة.

وخلال الفترة من 9 سبتمبر الماضي وحتي 16 ديسمبر الجاري، بلغ متوسط سعر لتر البنزين في تركيا 6.98 ليرة، فيما بلغ متوسط سعر السولار 6.54 ليرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل| هل تشهد السوق خفضا جديدا في أسعار البنزين بداية 2020؟ الأرقام تجيب

بعد 3 اشهر.. أسعار الوقود ترتفع في الإمارات مرة اخرى.. ما هي الأسباب؟

ترشيحاتنا

بعد كهربا.. الأهلي يكشف تفاصيل صفقة يناير المنتظرة

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

رامي إمام ينتهي من تصوير فلانتينو

ميدل إيست إيكونوميك: الاقتصاد المصري يحدث طفرة هائلة

ارتفاع جنوني لـ أسعار الذهب.. أعلى مستوى خلال شهر ونصف

بفستان أحمر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين