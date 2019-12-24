زيادات جديدة في أسعار الوقود بـ تركيا

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن أسعار الوقود في تركيا، ستشهد ارتفاعًا جديدًا منتصف الليلة بمقدار بنحو 16 قرشا، ليتجاوز سعر البنزين في عدد من المدن 7 ليرات.



ووفقًا للصحيفة التركية، أعلن اتحاد محطات إمداد الغاز والطاقة في تركيا تطبيق الزيادة بنحو 16 قرشا في أسعار البنزين، ستنعكس على محطات التزود بالوقود، لافتا إلى أنه سيتم خصم جزء منها من ضريبة الاستهلاك الخاص.



وأوضح الاتحاد أن أسعار البنزين سترتفع اعتبارا من منتصف الليلة، في محطات الوقود بنحو 28 قرشا، وبعد سداد 22 قرشا، من ضريبة الاستهلاك الخاص، سيصبح إجمالي الزيادة المدفوعة 6 قروش.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذا الإجراء سيرتفع سعر البنزين في إسطنبول من 6.86 ليرة إلى 7.02 ليرة، بينما سيرتفع سعر السولار من 6.47 ليرة إلى 6.53 ليرة.



وخلال الفترة من 9 سبتمبر الماضي وحتي 16 ديسمبر الجاري، بلغ متوسط سعر لتر البنزين في تركيا 6.98 ليرة، فيما بلغ متوسط سعر السولار 6.54 ليرة.