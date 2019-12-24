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أخبار العالم

الكنيست يخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:48 م
الكنيست تخصص 34 مليون
الكنيست تخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية
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سمر صالح
وافقت اللجنة المالية للكنيست على مبلغ 34.5 مليون شيكل إسرائيلي كمنحة أمنية للاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن.

وسيتم تحويل المنحة إلى الجهات المختصة للإنفاق على الأمن في المستوطنات بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 5.5 مليون شيكل لصالح خدمات الإسعافات الأولية في مستوطنات الضفة الغربية والاغوار.

وهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا حول التحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأفاد مكتب نتنياهو وفق موقع "والاه"، بأن نتنياهو شكر بومبيو على وقوف أمريكا إلى جانب إسرائيل في مواجهة قرار المحكمة الدولية.

وأعلنت أمريكا معارضتها لقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق كامل بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وفقا لبيان صادر عن وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقال بومبيو "نحن نعارض بشدة هذا التحقيق وأية أعمال أخرى تهدف إلى اضطهاد إسرائيل ظلما.
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