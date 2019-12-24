الكريسماس في فلسطين.. شاهد احتفالات المواطنين فوق حطام المنازل.. صور

يحتفل العالم بأعياد الكريسماس وسط دفء المنازل وقرب الأحباء، مزينين الأشجار والجدران بالمصابيح والهدايا، لكن العيد في فلسطين لم يكن أبدًا بهذا الشكل فالأضواء شرارات القصف والزينة حطام في كل مكان.



هذه هي الرسالة التي أراد فلسطينيون إيصالها للعالم بعد انتشار صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاحتفالات مواطنين بعيد الميلاد فوق الحطام والركام.



وارتدى المواطنون الفلسطينيون، ملابس "بابا نويل" رافعين علم فلسطين فوق حطام أحد المنازل الذي هدمته قوات الاحتلال في مدينة الخضر غرب بيت لحم.



وزع أصحاب الفكرة هدايا على المواطنين الآخرين والأطفال في مشهد يستدعي الإنسانية من تحت الأنقاض ليطالب العالم بأن هؤلاء الأطفال الذين جلسوا على الحطام يحتفلون في الصور يستحقون رسم فرحة حقيقية بالعيد على وجوههم.



حاولوا زرع البهجة في النفوس رغم الأحزان التي تحاصرهم من كل مكان رافعين شعار يحمل صورة المتنافسون على انتخابات رئاسة الوزراء الإسرائيلية «بينيامين نيتنياهو» إلى جانبه «ليبرمان» و«بيني جانتس»، وقد كتب بجانبهم "نراكم العام القادم في محكمة الجنايات الدولية".