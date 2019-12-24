وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخير لعام 2019 والذي ينطلق في محافظة السويس يوم الجمعة المقبل.



وكانت البداية بإذاعة فيلم تسجيلي عن فكرة وهدف الماراثون الذي اطلقها الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والسفير جمعة مبارك سفير الإمارات بالقاهرة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي ، الدكتور حاتم أبو القاسم عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة.





ويدير فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد الخير ، الاعلامي الإماراتي يعقوب السعدي.



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.



وتستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.