مصر والإمارات.. تفاصيل انطلاق ماراثون زايد لصالح معهد الأورام

قال جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات في مصر : نفتخر ونعتز بإقامة ماراثون زايد الذي يحمل اسم رجل الخير والعطاء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي حمل لمصر وأهلها كل الحب والتقدير وبادلوه الحب".



فيما قال عارف العواني الأمين العام لمجلس ابوظبي الرياضي ان الإمارات تسعى دائما لتبني المبادرات الخيرية الداعمة لمناصرة المجتمعات في مختلف الشعوب وأن النسخة السادسة ستضاف الى سلسلة عطاءات الماراثون وهدفه الجوهري استثمار الرياضة في اعمال الخير .



ومن جانبه قال الدكتور طارق خيري وكيل المعهد القومي للأورام لشئون البيئة ان علاقة مصر والإمارات تاريخية وماراثون زايد يجسد الهدف الإنساني لدولة الإمارات .



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري لصالح المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة والذي يأتي في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة بمصر ، وتأكيدًا من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة، تستهدف وزارة الشباب والرياضة مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاه من جميع المحافظات ، وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.