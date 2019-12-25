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منوعات

وزارة التعليم في السعودية تؤجل الامتحانات بسبب ظاهرة كسوف الشمس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حذَّر أستاذ البيئة علي عدنان عشقي من النظر في كسوف الشمس اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا، أو ما يُعرف بعمى الكسوف.

وتحركت وزارة التعليم السعودية بعد إذاعة ذلك الخبر بسرعة شديدة للحفاظ على أبنائها ، و قررت تأجيل الإختبارات للطلاب حتى الساعة التاسعة كي لا يصابوا بمكروه بسبب كسوف الشمس . 

ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها على تويتر تعليمات الوزير بتأجيل الإختبارات حرصا على سلامة الطلاب، وسينتهي هذا الكسوف الحلقي في شمال المحيط الهادي، أي سيمرُّ على جنوب الهند والأرخبيل الإندونيسي.

جدير بالذكر أن علماء البيئة حذروا من النظر إلى الشمس بالعين المجردة أثناء كسوفها؛ فالنظر إلى الشمس دون حماية مناسبة، مثل استخدام الفلاتر الملونة أو الزجاج السميك الملون، قد يسبب ما يعرف بعمى الكسوف، أو حرق شبكة العين، أو يسبب تشويهًا وتلفًا وتدميرًا لخلايا شبكية العين، وقد يتسبب أيضًا في ازدواج الرؤية وضعف البصر، أو قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا".
وزارة التعليم في السعودية تؤجل الامتحانات بسبب ظاهرة كسوف الشمس
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