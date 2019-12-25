وزارة التعليم في السعودية تؤجل الامتحانات بسبب ظاهرة كسوف الشمس

حذَّر أستاذ البيئة علي عدنان عشقي من النظر في كسوف الشمس اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في فقدان البصر نهائيًّا، أو ما يُعرف بعمى الكسوف.





وتحركت وزارة التعليم السعودية بعد إذاعة ذلك الخبر بسرعة شديدة للحفاظ على أبنائها ، و قررت تأجيل الإختبارات للطلاب حتى الساعة التاسعة كي لا يصابوا بمكروه بسبب كسوف الشمس .





ونشرت وزارة التعليم عبر حسابها على تويتر تعليمات الوزير بتأجيل الإختبارات حرصا على سلامة الطلاب، وسينتهي هذا الكسوف الحلقي في شمال المحيط الهادي، أي سيمرُّ على جنوب الهند والأرخبيل الإندونيسي.



