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رياضة

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:35 ص
مرتضى منصور - هاني
مرتضى منصور - هاني العتال
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ريهام بكير
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحميل فريقه مسئولية استمرار النتائج السلبية في الدوري، مشيرًا إلى أن "السحر" سبب فقدان النقاط.





وفي تصريحاته للصحفيين بعد المباراة قال مرتضى منصور: "تم قفل الشبكة بواسطة السحر، سيد عبد الحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال هم من جلبوا السحرة".

وأتم رئيس الزمالك "لاعبو الزمالك رجال، لا توجد أي أزمات مع اللاعبين، ولا توجد أزمة مستحقات، ممدوح عباس جلب ساحراً من نيجيريا وسيد عبد الحفيظ لديه ساحر من مصر لمنعنا من التسجيل".

رد هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء له بشأن عمل "سحر" للفريق في الفترة الأخيرة ، قائلا : ما يقال كلام لا يرضي الجمهور وغير منطقي وغير موضوعي من الأساس".

وتابع: ما يقوله مرتضى منصور محاولة لإخفاء الفشل القائم في الوقت الحالي ، وأريد أن أقول له لا تنس أن المجلس الحالي غير شرعي من الأساس.
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