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منوعات

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وجود فأر في المنزل أمر سيئ بما فيه الكفاية فما بالك إذا كان جيشا كاملا من طائر مرعب، هذا ما واجهته عائلة واحدة اضطرت إلى مواجهة شيء أكثر رعبًا. 

تلقت عائلة مفاجأة من عيار ثقيل، حيث وجدت أن منزلهم بات يسكنه شركاء جدد عبارة عن 1700 من الخفافيش، الذين اختاروا مكانا مرتفعا ودافئا في المنزل، ليكون عشهم المناسب للتزاوج والبيات الشتوي، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.

وصلت الخفافيش إلى المنزل عن طريق شرفة مفتوحة واستقروا في كل مكان، بما في ذلك الخزائن والأدراج وأكياس من الخضروات.

كان المئات من الخفافيش تتزاحم في المكان و ترقد فوق بعضها البعض، وأغلبها صغيرة السن داخل المنزل الواقع في مدينة لفيف بـ أوكرانيا.

وقامت العائلة باستدعاء عالم خفافيش يدعى"أندريه تاراس باشتا" للتعامل معهم ،حيث قال" هذا الوقت هو موسم التزاوج للخفافيش"، وقد تم إنقاذ العائلة من 1700 خفاش كانوا يشاركونهم المنزل، وقد عبر أصحاب المنزل عن شعورهم بعد التخلص من الزائر الغريب قائلين :تلك الخفافيش كانت أشباح تسكن المنزل.
بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور
بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور
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