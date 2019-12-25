AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تورط مايكل بلومبيرج.. استعان بمساجين في حملته الانتخابية.. تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:57 ص
الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي مايكل بلومبيرج
Advertisements
رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية، عن استخدام الملياردير الأمريكي، مايكل بلومبيرج، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، مساجين؛ لإجراء مكالمات هاتفية تروج لحملته.

التقرير الذي أعده موقع "انترسبت" أحدث ضجة في الصحف العالمية، ووصف بلومبيرج نفسه التقرير بأنه "دقيق في الأساس"، معلنا أن حملته أنهت بالفعل علاقتها مع الشركة المسؤولة عن هذا التصرف.

وذكر الموقع أن حملة الملياردير الأمريكي تعاقدت من خلال طرف ثالث مع شركة بروكوم التي تدير مراكز اتصالات ومقرها نيوجيرسي، موضحا في تقريره أن "بروكوم" تدير مراكز اتصال في ولايتي نيوجيرسي وأوكلاهوما، حيث يتم تشغيل مركزي اتصال تابعين لها من سجون رسمية.

ويشير التقرير إلى أنه وفي واحد على الأقل من سجون ولاية أوكلاهوما، وهو سجن للنساء يخضع لحد أدنى من الأمن، تم التعاقد مع النزيلات لإجراء مكالمات نيابة عن حملة بلومبيرج.

من جهته، قال عمدة نيويورك السابق إن حملته علمت بهذا الأمر فقط عندما اتصل بها مراسل الموقع الذي يقوم باعداد تقرير عن هذه القضية، وأضاف "بمجرد أن اكتشفنا المتعهد الفرعي الذي قام بذلك.. أنهينا على الفور علاقتنا مع الشركة والأشخاص الذين تم توظيفهم".

وتابع قائلا "نحن لا ندعم هذه الممارسات ونعمل على ضمان ان يقوم المتعاملون معنا بالتدقيق بشكل أفضل بالمتعهدين".

وفي نوفمبر، أعلن بلومبيرج تقدمه للمنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، عقب أشهر من تصدر جو بايدن وبيرني ساندرز لائحة مرشحي الحزب

جدير بالذكر أن ثروة بلومبيرج تبلغ أكثر من 54 مليار دولار، كما أنه يستخدم أمواله الشخصية للإنفاق بشكل كبير على حملات الإعلانات على الإنترنت والتلفزيون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تاسع أغنياء العالم ..الملياردير مايكل بلومبرج يستعد لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

رسميًا.. مايكل بلومبيرج ينضم لسباق الرئاسة الأمريكي

بعد انضمامه للسباق الرئاسي الأمريكي.. معلومات لا تعرفها عن الملياردير مايكل بلومبرج

صانع الملوك من وراء الستار.. هل مارك زوكربيرج هو سيد البيت الأبيض الحقيقي؟

إمبراطورية فيسبوك تتلاعب بسياسة العالم.. الجارديان: زوكربرج يراهن على الفائزين دائما.. مصالح الملياردير الشاب تفسر مواقفه غير الأخلاقية.. وشركته لعبت دورا في صعود العنف والعنصرية وتمزيق المجتمعات

بعد إعلان ترشحه رسميًا.. مزايا تدفع الأمريكيين لاختيار مايكل بلومبرج رئيسًا للبلاد

ترشيحاتنا

إبراهيم أبو حسين خطيب مسجد الساحة الحسينية بمحافظة الغربية.. انتسب للصوفية وادعي النورانية.. والأوقاف: لم نصدر قرارًا بشأنه حتى الآن

نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

صفقة بين تركيا وقطر بشأن أنظمة حرب إلكترونية.. وثيقة سرية

الجماهير تلتف حول الخطيب في مطار القاهرة .. شاهد

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

AdvertisementS

يبطل السجود .. الإفتاء تحذر من أمر يقع فيه بعض المصلين .. فيديو

الرحيل عن الزمالك.. فرجاني ساسي يكشف حقيقة أزمته مع رئيس النادي

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

هايتحسدوا.. شركة مصرية تفاجئ موظفيها بقرار مجنون | صورة

لم تقرّر تنظيم حفل زفاف إلى الآن.. مادونا ترتبط بشاب أصغر منها بـ 36 عاماً

بيت الرعب.. عائلة تعود إلى منزلها لتفاجأ بـ أشباح .. صور

تساؤلات مثيرة لوزير الرياضة السابق.. مرتضى منصور يخالف قرار اتحاد الكرة بالحصانة البرلمانية

أخبار الرياضة | لقطة غير أخلاقية من لاعبي الزمالك مع باسم مرسي.. مرتضى منصور يهاجم سيد عبد الحفيظ

بتمثل في الخليج .. أول ظهور لابنة منى عراقي.. فيديو

السحر والشعوذة.. تصريحات نارية بين مرتضى منصور والعتال.. التفاصيل كاملة

اخبار الفن | صور جريئة لـ سلمى أبو ضيف مع حبيبها الإيطالي.. وزينة بـ الشورت في عرض خاص لفيلم الفلوس

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الفنانات المصريات.. نهال التركية تخفي ملامح طفلها

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

لون شعر صابرين وغياب إيمي وفستان مي عمر.. 10 مفاجآت في عرض أزياء هاني البحيري