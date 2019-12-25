تورط مايكل بلومبيرج.. استعان بمساجين في حملته الانتخابية.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، عن استخدام الملياردير الأمريكي، مايكل بلومبيرج، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي، مساجين؛ لإجراء مكالمات هاتفية تروج لحملته.





التقرير الذي أعده موقع "انترسبت" أحدث ضجة في الصحف العالمية، ووصف بلومبيرج نفسه التقرير بأنه "دقيق في الأساس"، معلنا أن حملته أنهت بالفعل علاقتها مع الشركة المسؤولة عن هذا التصرف.





وذكر الموقع أن حملة الملياردير الأمريكي تعاقدت من خلال طرف ثالث مع شركة بروكوم التي تدير مراكز اتصالات ومقرها نيوجيرسي، موضحا في تقريره أن "بروكوم" تدير مراكز اتصال في ولايتي نيوجيرسي وأوكلاهوما، حيث يتم تشغيل مركزي اتصال تابعين لها من سجون رسمية.





ويشير التقرير إلى أنه وفي واحد على الأقل من سجون ولاية أوكلاهوما، وهو سجن للنساء يخضع لحد أدنى من الأمن، تم التعاقد مع النزيلات لإجراء مكالمات نيابة عن حملة بلومبيرج.





من جهته، قال عمدة نيويورك السابق إن حملته علمت بهذا الأمر فقط عندما اتصل بها مراسل الموقع الذي يقوم باعداد تقرير عن هذه القضية، وأضاف "بمجرد أن اكتشفنا المتعهد الفرعي الذي قام بذلك.. أنهينا على الفور علاقتنا مع الشركة والأشخاص الذين تم توظيفهم".





وتابع قائلا "نحن لا ندعم هذه الممارسات ونعمل على ضمان ان يقوم المتعاملون معنا بالتدقيق بشكل أفضل بالمتعهدين".





وفي نوفمبر، أعلن بلومبيرج تقدمه للمنافسة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، عقب أشهر من تصدر جو بايدن وبيرني ساندرز لائحة مرشحي الحزب



