طاجن كوارع على طريقة الشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل طاجن كوارع بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز لعشاق الكوارع .



مقادير طاجن كوارع :



كوارع مسلوقة

حبهان

قلقاس

عصير ليمون

ورق لورا

جزر

بصل

كرفس

ثوم

طماطم

كرات

فلفل حار

أعشاب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن كوارع :



* تسلق الكوارع في ماء وحبهان وورق لورا وقرنفل وجزر وبصل وكرفس وثوم وكرات وملح وفلفل



* يفرم البصل والثوم والجزر والكرات



* يوضع الخليط المفروم في طاسة بها زيت على النار مع ملح وفلفل



* يفرم الطماطم مع فلفل حار وأعشاب وتضاف إلى الطاسة وتترك تُسبك قليلا



* في وعاء تسلق مكعبات القلقاس ثم يضاف عصير ليمون



* تنشل وتنشف بفوطة ثم تغمس مكعبات القلقاس في زيت ساخن لمدة دقيقة



* توضع في خلطة الكوارع



* توضع الكوارع في طاجن فخاري وعليها الخليط ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تكمل نضجها.. وتقدم.