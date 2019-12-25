AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طاجن كوارع على طريقة الشيف الشربيني

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:06 م
طريقة عمل طاجن كوارع
طريقة عمل طاجن كوارع على أصوله للشربيني
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل طاجن كوارع بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز لعشاق الكوارع .

مقادير طاجن كوارع :

كوارع مسلوقة
حبهان
قلقاس
عصير ليمون
ورق لورا
جزر
بصل
كرفس
ثوم
طماطم
كرات
فلفل حار
أعشاب
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن كوارع :

* تسلق الكوارع في ماء وحبهان وورق لورا وقرنفل وجزر وبصل وكرفس وثوم وكرات وملح وفلفل

* يفرم البصل والثوم والجزر والكرات

* يوضع الخليط المفروم في طاسة بها زيت على النار مع ملح وفلفل

* يفرم الطماطم مع فلفل حار وأعشاب وتضاف إلى الطاسة وتترك تُسبك قليلا

* في وعاء تسلق مكعبات القلقاس ثم يضاف عصير ليمون

* تنشل وتنشف بفوطة ثم تغمس مكعبات القلقاس في زيت ساخن لمدة دقيقة

* توضع في خلطة الكوارع

* توضع الكوارع في طاجن فخاري وعليها الخليط ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تكمل نضجها.. وتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى ايه .. طاجن عكاوي بالبصل على طريقة الشيف الشربيني.. والحلو جلاش بالمهلبية

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

طريقة عمل شوربة الكوارع مع الشيف توتا.. فيديو

هنتغدى ايه النهاردة؟.. كبسة بمذاق لا يقاوم والحلو أم على

هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة

بخطوات سهلة وبسيطة | طريقة عمل الفلفل الأحمر المخلل

ترشيحاتنا

وسط طيور الحمام | نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

قطر تشجعه.. ضاحي خلفان: أردوغان لا يمانع فى الحرب مع مصر بشرطين

أنيقة وجريئة.. 10 فساتين تكشف أنوثة هنا شيحة في عيد ميلادها

نجم الأهلي ممازحا مسئولي سموحة: بلاش عصيبة

محمد فضل الله: حصانة البرلمان فى الملاعب تعرض مصر إلى عقوبات الفيفا

أمطار غزيرة .. شلل مروري وطقس سيئ يضرب مدن الدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات هروبها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة

وسط طيور الحمام | نيرمين الفقى تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بـ البيجامة .. شاهد| إطلالة ساندي في الكريسماس