طاجن كوارع على طريقة الشيف الشربيني

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل طاجن كوارع بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز لعشاق الكوارع .
مقادير طاجن كوارع :
كوارع مسلوقة
حبهان
قلقاس
عصير ليمون
ورق لورا
جزر
بصل
كرفس
ثوم
طماطم
كرات
فلفل حار
أعشاب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير طاجن كوارع :
* تسلق الكوارع في ماء وحبهان وورق لورا وقرنفل وجزر وبصل وكرفس وثوم وكرات وملح وفلفل
* يفرم البصل والثوم والجزر والكرات
* يوضع الخليط المفروم في طاسة بها زيت على النار مع ملح وفلفل
* يفرم الطماطم مع فلفل حار وأعشاب وتضاف إلى الطاسة وتترك تُسبك قليلا
* في وعاء تسلق مكعبات القلقاس ثم يضاف عصير ليمون
* تنشل وتنشف بفوطة ثم تغمس مكعبات القلقاس في زيت ساخن لمدة دقيقة
* توضع في خلطة الكوارع
* توضع الكوارع في طاجن فخاري وعليها الخليط ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تكمل نضجها.. وتقدم.
مقادير طاجن كوارع :
كوارع مسلوقة
حبهان
قلقاس
عصير ليمون
ورق لورا
جزر
بصل
كرفس
ثوم
طماطم
كرات
فلفل حار
أعشاب
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير طاجن كوارع :
* تسلق الكوارع في ماء وحبهان وورق لورا وقرنفل وجزر وبصل وكرفس وثوم وكرات وملح وفلفل
* يفرم البصل والثوم والجزر والكرات
* يوضع الخليط المفروم في طاسة بها زيت على النار مع ملح وفلفل
* يفرم الطماطم مع فلفل حار وأعشاب وتضاف إلى الطاسة وتترك تُسبك قليلا
* في وعاء تسلق مكعبات القلقاس ثم يضاف عصير ليمون
* تنشل وتنشف بفوطة ثم تغمس مكعبات القلقاس في زيت ساخن لمدة دقيقة
* توضع في خلطة الكوارع
* توضع الكوارع في طاجن فخاري وعليها الخليط ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تكمل نضجها.. وتقدم.