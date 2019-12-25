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محافظات

عثر عليها الأطفال أثناء لهوهم.. انتشال طفلة رضيعة من كوم قمامة برشيد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:04 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شهدت مدينة رشيد حادثا مأساويا هز مشاعر الأهالى، حيث تجردت أم مجهولة من جميع مشاعرها الإنسانية ونزعت الرحمة والأمومة من داخلها، وقامت بعد ولادتها بيوم بوضع رضيعتها وهى حية بداخل كيس أسود بلاستيك وألقتها بأحد أكوام القمامة.

وعثرت مجموعة من الأطفال بمدينة رشيد على طفلة رضيعة حية حديثة الولادة، وبها الحبل السرى، ملقاة بداخل كيس بلاستيك أسود بجوار أحد أكوام القمامة، وذلك أثناء لهوهم بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، وتم نقل الطفل بمعرفة إحدى السيدات إلى المستشفى العام.

وسمعت مجموعة الأطفال أثناء لهوهم بجوار المدرسة الثانوية الصناعية برشيد، صوت بكاء طفل يصدر من كيس بلاستيك ملقى بجوار كوم قمامة، فلجأوا لإحدى السيدات أثناء مرورها من جوارهم.

فاقتربت السيدة وقامت بفتح الكيس البلاستيك فوجدت بداخله طفلة رضيعة حية حديثة الولادة، وبها الحبل السرى، فتوجهت بها إلى مستشفى رشيد العام، وتم وضعها بحضانة الأطفال، وتم تحرير مذكرة بالواقعة وإبلاغ مركز الشرطة.
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