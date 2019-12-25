حبس متهمين بغسل 9 ملايين جنيه ونصف حصيلة تجارة مخدرات

أمرت النيابة العامة، بحبس متهميـن 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بغسـل أكثـر مــن 9 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة .
وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريبًا.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة .
وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريبًا.