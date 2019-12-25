حبس متهمين بغسل 9 ملايين جنيه ونصف حصيلة تجارة مخدرات

أمرت النيابة العامة، بحبس متهميـن 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في اتهامهما بغسـل أكثـر مــن 9 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.



وكشفت التحريات الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عن قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة .



وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (9,500,000 مليون جنيه) تقريبًا.