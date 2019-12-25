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سيارات

هيونداي تحتفل ببيع 25 ألف سيارة توسان

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان 2020
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هند عصام
استطاعت هيونداي توسان على مدار 4 أعوام أن تؤكد تميزها وشعبيتها الكبيرة في مصر من خلال طرح الموديل الجديد من توسان خليفة ix35 التي تمكنت من كسب ثقة المصريين لقدرتها على تحقيق المعادلة الصعبة لكونها تجمع بين وسائل الأمان والسلامة، والتصميم العصري، علاوة على أحدث التقنيات، والتفوق في الأداء.

وهو ما جعل توسان الأكثر مبيعًا في مصر حيث تحتفل هيونداي اليوم مع عملائها ببيع 25 ألف سيارة توسان.

ويحرص جي بي غبور أوتو على دراسة السوق وفهم احتياجات العملاء جيدًا حتى يستطيع تقديم السيارات الأكثر ملاءمة للسوق وتوفير باقة من الخدمات المختلفة بجودة عالية لمواصلة تحقيق اعلى نسب رضاء العملاء، الذين لهم الفضل في محافظة هيونداي على كونها من أكثر السيارات المحبوبة والأكثر مبيعًا في السوق المصرية.

تتمتع السيارات فئة SUV بشعبية كبيرة وهي من أكثر الفئات مبيعًا لأسباب عديدة، فهي اختيار ممتاز لكل من يبحث عن الأداء القوي والقيادة الآمنة والتصميم الجريء، فإذا كنت ترغب في شراء سيارة يمكنك الاعتماد عليها في أنواع الطرق المختلفة، فليس هناك اختيار أفضل من سيارات هيونداي SUV لأنها توفر التكنولوجيا المتطورة والراحة التامة والاستخدام الاقتصادي للوقود، وأكثر من ذلك.

هيونداي توسان 2020


تمنحك هيونداي توسان شعورا بالقوة والأمان أثناء القيادة على جميع أنواع الطرق. فالسيارة توسان متوفرة بمحرك ذو 1600 سي سي بقوة حصانية 130 حصان لموديل GDI و175 حصان لموديل Turbo GDI، ويعتمد كلا الموديلات على نظام صبابات 16 valve ويكون أقصى عزم للسيارة 161 لفة لكل دقيقة لموديل GDI اما موديل التربو (Turbo GDI) يكون أقصى عزم للسيارة 265 لفة لكل دقيقة.

كما يتمتع موديل GDI بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، أما الموديل Turbo GDI فهو مزود بناقل حركة ثنائي الأسطوانات يتيح النقل بين 7 سرعات أوتوماتيكيا.

تمتاز هيونداي توسان بوسائل أمان استثنائية، ومن أهمها نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة (VSM)، وبرنامج التوازن عند المرتفعات (HAC)، وبرنامج التوازن عند المنحدرات (DBC)، 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، ومكابح مضادة للانغلاق (ABS)، وبرنامج الاتزان الإلكتروني (ESP)، وبرنامج تدعيم المكابح (BAS)، و4 كاميرات لرؤية 360° لكشف محيط السيارة بالكامل، وحساسات خلفية وأمامية،
ونظام كشف النقطة العمياء (BSD) ، كما أن هيكل السيارة مصنوع من الصلب العالي الصلابة (AHSS) مما يوفر أقصى مقاييس السلامة والامان.

توفر توسان أعلى درجات الرفاهية بدايةً من إدارة السيارة عن بعد من خلال المفتاح الذكي وفتح صندوق الامتعة بمجرد الوقوف بجانب السيارة، الى المقاعد المكسوة بالجلد مع إمكانية تعديل كهربائيًا في 10 اتجاهات للسائق و 6 للراكب الامامي واضافة بنظام تبريد وتدفئة للمقاعد مما يضمن رحلة ممتعة لأقصى الحدود، وشاحن الهاتف اللاسلكي والنظام الصوتي المزود بشاشة 7" ملونة تتيح استخدام نظامي Apple Car Play & Android Auto بالإضافة الى فتحات الUSB الامامية و الخلفية.

ايضًا نظام تكييف الهواء بتحكم ثنائي في درجة الحرارة ومنقي الهواء الذي يمنع الروائح غير المرغوبة داخل السيارة مع فتحات تكييف خلفية بالإضافة الى الزجاج الحراري الذي يضمن افضل أداء للتبريد في وقت قياسي مهما كانت ظروف الأجواء الخارجية، و ايضًا فتحة السقف البانوراما، مثبت ومحدد للسرعة، وحساسات اتوماتيكية للإضاءة والامطار، بالإضافة الى 3 اختيارات مختلفة من الجنوط الألومنيوم حسب الفئة المختارة من 16" وصولًا الى 19" مع نظام مراقبة ضغط الهواء بالعجلات.

هيونداي تحتفل ببيع 25 ألف سيارة توسان
هيونداي تحتفل ببيع 25 ألف سيارة توسان
هيونداي تحتفل ببيع 25 ألف سيارة توسان
هيونداي تحتفل ببيع 25 ألف سيارة توسان
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