بمناسبة الكريسماس.. مصر للطيران تطلق خدمة اختار وجبتك بنفسك

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها ستوفر لعملائها من أعضاء برنامج "المسافر الدائم الذهبي"، وعملاء درجة رجال الأعمال، ميزة جديدة "اختار وجبتك بنفسك " بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير المقبل.



وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن الخدمة الجديدة التي توفرها مصر للطيران بمناسبة العام الجديد ، هي إمكانية اختيار وجباتهم التي يرغبون في تناولها في استراحات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، ومن يرغب من عملاء مصر للطيران الاستفادة من هذه الخدمة ارسال بريد الكترونى قبل موعد رحلته ب48 ساعة .



وتواصل مصر للطيران الإحتفال مع الركاب داخل مطار القاهرة الدولي حيث تضمنت مظاهر الاحتفال، مفاجآت وهدايا داخل صالة السفر بمبنى الركاب "3"، كما شملت الاحتفالات تزيين جميع استراحات الشركة بألوان العام الجديد، كما اتسمت جميع شاشات صالات السفر والوصول بعرض نفس الأجواء المبهجة، وحرص العاملون بالشركة بصالات السفر وعند منطقة الجوازات ومنافذ إنهاء إجراءات السفر، على توزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور للمسافرين مع سانتا كلوز.



وشهدت رحلات الشركة أيضًا نفس الأجواء، بتوديع فرق العلاقات العامة المسافرين قبل إقلاع الرحلات، وتوزيع عليهم والتقط الصور معهم ، بالاضافة الى تزيين الطائرات ، كما حرصت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على تزيين كافتيرياتها بالمطارات المصرية وتقديم قوائم طعام بهذه المناسبة.