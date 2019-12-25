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أخبار البلد

للأطباء.. تفاصيل رحلات العمرة المتاحة من النقابة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:26 م
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
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محمد غالي
أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن رحلة عمرة للأطباء مستوى خمس نجوم، علي أن نكون الرحلة يوم الخميس 13 فبراير 2020.

ومن المقرر أن يكون برنامج الرحلة كالتالي: تبدأ يوم الخميس 13 فبراير 2020، ثم صلاة جمعه بالمدينة وجمعه بمكة، والسفر الي المدينة مباشر والعوده جدة، وستكون الإقامة بالمدينة بفندق موفنبيك بالمدينة بالإفطار، والاقامة بمكة بفندق موفنبيك هاجر بالإفطار، بالإضافة لمزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وستكون الأسعار كالتالي: الفرد بالغرفة الرباعية 19500 جنيه، الفرد بالغرفة الثلاثية 20500 جنيه، الفرد بالغرفه الثنائية 21500 جنيه، الطفل من يوم حتي سنتين 9000 جنيه، الطفل من سنتين حتي 12سنه 12000 جنيه. 

وأوضحت اللجنة ان الأوراق المطلوبة هي جواز سفر صالح لمدة عام، 3 صور شخصية خليفه بيضاء، وشهادة صحيه للتطعيم ضد مرضي الحمي الشوكيه+ ايصال سداد رسوم التطعيم، والسيدات اقل من 45سنة يلزم محرم رجل لايقل عمره عن 18 سنة.

وأتاحت النقابة الأرقام التالية للحجز والاستعلام عن طريق اللجنه الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء،01096722295/01116606396 
ويمكن الدفع عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومطلوب ارسال صورة الايصال علي رقم الواتس 01033381145 وارسال الاوراق مع مندوب النقابة الفرعية.
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