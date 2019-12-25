ضبط أمين عهدة فرع شركة جملة بحوزته أرز تمويني به حشرات بالجيزة

نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بحوزته أرز تمويني غير مطابق للمواصفات.



يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



وردت معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بحيازة أرز تمويني غير مطابق للمواصفات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته ٣ أطنان أرز تموينى "رفيع الحبة" بفحصه ظاهريًا تبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب وبه تغير فى خواصه الطبيعية لاحتوائه على حشرات حية وميتة، واتُخذت الإجراءات القانونية.