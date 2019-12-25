AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:27 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالنسبة للمشروعات المقامة في جنوب الصعيد وخاصة في محافظتي بني سويف والمنيا هي مشروعات قومية بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الدولة في نسبة التشغيل وتوفير حياة آمنة ومستقرة.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الانتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، ان الهدف من تلك المشروعات الرفع من فرص التشغيل الموجود، والاستهداف من تلك المشروعات هو إيجاد فرص العمل وحل بعض المشكلات الاقتصادية وتحقيق التوازن داخل الدولة.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة تتيح للقطاع الخاص المساهمة والاستثمار في المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة، وان الدولة وجهاز المشروعات على استعداد كامل لمشاركة القطاعات الأخرى، والاستفادة من انتاجات المشروعات ونجحها.

واشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى ان شركات القوات المسلحة ستطلق أسهمها في البورصة ولن تقتصر تلك الأسهم على القطاع الخاص فقط وإنما ايضًا لصغار المستثمرين وكل المواطنين.

واضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان مشروع الاستصلاح الزراعي المقام في محافظتي بني سويف والمنيا مساحته أكثر من 61 ألف فدان، وتكلفة المشروعات الخاصة بالمحافظة قد لا تكون مجزية اقتصاديًا بالنسبة للعائد الاقتصادي العام للدولة، وإنما تكفل الحياة الكريمة المستقرة للكثير من قاطني محافظات الصعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس: نريد إيجاد فرص عمل جديدة على أرض بنى سويف والمنيا.. فيديو

الرئيس: كل المشروعات التى تم افتتاحها متاحة للقطاع الخاص واللى عايز يتفضل.. فيديو

الرئيس: المال العام ليس مباحا.. والقضية ليست قضية إنشاء وإنما إدارة.. فيديو

السيسي: القوات المسلحة هدفها الحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطية.. فيديو

السيسي: 3 آلاف صوبة زراعية توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل.. فيديو

ترشيحاتنا

رسائل قوية من فاروق جعفر لمسئولي الزمالك عقب التعادل مع الإنتاج الحربي

السيسي: القوات المسلحة هدفها الحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطية.. فيديو

الفريق أول صدقي صبحي يصل إلى الجزائر للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح

قلادة تيتانيك تثير الجدل بعد ظهورها وسط مجوهرات زوجة البشير.. صور

نوع مهمل من البذور يحميك من الإصابة بالسكر والهشاشة

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار.. صور

رغم الطقس السيئ.. ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة تحمل 1028 سائحا أجنبيا.. صور

لص أحمق يطلق النار على نفسه أثناء محاولته سرقة كلب