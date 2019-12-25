السيسي: طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالنسبة للمشروعات المقامة في جنوب الصعيد وخاصة في محافظتي بني سويف والمنيا هي مشروعات قومية بهدف التصدي للتحديات التي تواجه الدولة في نسبة التشغيل وتوفير حياة آمنة ومستقرة.





وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجمع الانتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، ان الهدف من تلك المشروعات الرفع من فرص التشغيل الموجود، والاستهداف من تلك المشروعات هو إيجاد فرص العمل وحل بعض المشكلات الاقتصادية وتحقيق التوازن داخل الدولة.





وأكد الرئيس السيسي، أن الدولة تتيح للقطاع الخاص المساهمة والاستثمار في المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة، وان الدولة وجهاز المشروعات على استعداد كامل لمشاركة القطاعات الأخرى، والاستفادة من انتاجات المشروعات ونجحها.





واشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى ان شركات القوات المسلحة ستطلق أسهمها في البورصة ولن تقتصر تلك الأسهم على القطاع الخاص فقط وإنما ايضًا لصغار المستثمرين وكل المواطنين.



