خبراء أسواق مال لـ صدى البلد: دلالات قوية لحديث السيسي عن البورصة.. توقعات بانتعاشة قريبة للسوق.. رسالة الرئيس وتأكيد على حق الشعب في امتلاك أسهم بشركات القوات المسلحة

عن إعلان السيسي طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة

خبراء أسواق مال لـ صدى البلد:

تأكيد على حق الشعب في امتلاك أسهم بشركات القوات المسلحة

دلالات قوية لحديث الرئيس عن البورصة.. وتوقعات بانتعاش السوق





قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن حديث الرئيس السيسي عن دور البورصة في دعم الشركات الحكومية وشركات القوات المسلحة يشير إلى دخول سوق الأسهم المصرية دائرة اهتمام القيادة السياسية والحكومة وهو ما يبشر بأن القادم الأفضل.



وأوضح سعيد الفقي أن دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة رسالة واضحة أن للشعب حق في أن يمتلك حصة من شركات القوات المسلحة وهي رسالة إيجابية.



وأكد سعيد الفقي أن طروحات شركات القوات المسلحة في البورصة ستكون جاذبة للمستثمرين والأفراد لمعرفة مدى قدرة القوات المسلحة على تنفيذ المشروعات بدقة وإتقان.



وأشار إلى وجود شح في السيولة وعزوف من المستثمرين خلال المرحلة وأن الطروحات الجديدة للشركات القوية الحكومية أو شركات القوات المسلحة تعزز من جذب السيولة والمستثمرين للبورصة المصرية.



ولفت خبير أسواق المال إلى أن منظومة الاستثمار غير المباشر أسرع قنوات النمو وتوفير السيولة لتطوير وهيكلة الشركات ومعدل دوران رأس المال وهو ما يحقق المصلحة لجميع الأطراف على المستثمر ربح أو عائد كوبون أو ارتفاع قيمة الأسهم وعلى الدولة من خلال عوائد الطروحات.



وقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال إن دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة له دلالات قوية.. أبرزها: رسالة قوية لكل المصريين أن شركات القوات المسلحة هي من الشعب المصري وإنتاجها وأرباحها إلى الشعب المصري ويأتي ذلك من خلال المشاركة الفعالة للشعب في تلك الشركات وقتل أي فتنة يستغلها أعداء مصر.



وأوضح محمد عبد الهادي لـ صدى البلد، أن القناة الشرعية لتحقيق الشراكة الاستثمارية بين القوات المسلحة والشعب تكون من خلال الطروحات في البورصة المصرية.



وأضاف محمد عبد الهادي أن حديث الرئيس عن البورصة والطروحات يعطي دفعة للبورصه ويؤكد أن عام 2020 هو عام البورصة لافتا إلى ارتفاع جميع مؤشرات البورصة بجلسة الخميس وارتفاع أحجام التداولات.



وتابع خبير أسواق المال، أن رسائل الرئيس عن البورصة تعكس اهتمام رأس الإداره السياسية للدولة والمتمثلة في رئيس الجمهورية بقطاع البورصة.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يوجد العديد من الطروحات للدولة المصرية في البورصة بمشاركة من شركات القوات المسلحة، وستكون فرصة للمصريين للمشاركة، وشركات القطاع الخاص مرحب بها.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، أنه لابد من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة.



وتابع الرئيس السيسي: "أنا مبقولش كلام سياسة، المشروع انتهى وافتتح"، معلقا: "من يريد المشاركة لا توجد تراخيص أو دراسات جدوى وإحنا شغالين في الموضوع ده من 3 سنين".



واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الصندوق السيادي لمصر سنعلن عن حجمه، وإيراداته مش من فراغ، و هنعلن عنه بما يتناسب مع قدرات الدولة المصرية"، مضيفا أن تلك الشركات أصولها مصرية ولصالح الشعب واقتصاد البلد مش لحد تاني.