اتحاد العمال يواصل توعيته في القرى بالمشاريع القومية

شاركت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، في الدورة التدريبية التي نظمتها سكرتارية شباب الاتحاد المحلى، بالفيوم برئاسة محمد جابر حول دور مؤسسات المجتمع المدنى في التنمية.



وذلك بحضور أحمد عبدالعزيز رئيس اتحاد محلى الفيوم، ومحمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربى وإسماعيل محمد إسماعيل رئيس إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر لسكرتارية الشباب بعقد دورات واجتماعات داخل الاتحادات المحلية لتوعية الشباب بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ودور العمال في ذلك وضرورة مواجهة حروب الجيل الرابع وللقضاء على الشائعات التي تستهدف الدولة.



شهدت الدورة حلقات نقاشية موسعة حول مدى أهمية العمل التطوعى لخدمة الوطن وحس الشباب عى الانخراط في العملية السياسية وأعلن المشاركون عن إطلاق مبادرة لمحو الأمية داخل القرى الأكثر فقرًا داخل محافظة الفيوم.



وذلك بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار ووزارة الشباب والرياضة تقوم على تشكيل فريق من أعضاء السكرتارية يتولى تعليم أكبر عدد من الأميين وفق البرامج التعليمية المعدة لذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على الأمية.