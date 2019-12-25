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محافظات

جمارك الصادر بدمياط تحبط تهريب جلود حمير فى شحنة صوف أغنام

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:37 م
جمارك الصادر بدمياط
جمارك الصادر بدمياط تحبط تهريب جلود حمير فى شنحة صوف أغنام
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زينب الزغبي
تمكنت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة محمد عبدالعاطي بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير بالمخالفة لقرارى وزير التجارة والصناعة رقم 692 لسنة 2012 ورقم 879 لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات تصدير صنف جلود الحمير. 

الواقعه بدات ،بناءا علي إخبارية مقدمة من الإدارة العامة للصادر وقسم البحث الجنائي بميناء دمياط مفادها محاولة شركة أ . ل . أ تصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم Tclu 9616171 بيان جمركي رقم 20169 لسنة 2019 صادر نهائي جمرك دمياط والصنف طبقًا للمستندات المقدمة صوف طبيعي مصدر إلى هونج كون.

وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الحاوية مكونة من نبيل على بدر مدير مجمع الصادر وصفا لاشين مدير حركة الصادر وعبد الحي أبو الروس مدير إدارة التعريفة ومصطفى يوسف مدير التعريفة ومحمد نور رئيس قسم الصادر وأيمن شحاتة مأمور الحركة ومحمود عبد الجليل مأمور التعريفة وأسامه منير بالأمن الجمركى وأيمن الدسوقى مكافحه التزام فتبين وجود 2039 قطعة من جلود الحمير الخام المجففه مخباة داخل 30 باله من صوف الأغنام.

وبلغت التعويضات المستحقة 291 ألفا و170 جنيها.

قرر عصام المليجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإخطار وزارة التجارة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق في الواقعة.
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