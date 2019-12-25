الدكتور ضياء عبدالمجيد قائماً بأعمال عميد هندسة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور ضياء عبد المجيد محمد خليل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بأعمال عميد كلية الهندسة إلى جانب عمله اعتبارًا من 23 ديسمبر الجارى.





يذكر أن البرلمان وافق على تعيين عدد من نواب الوزراء، من بينهم الدكتور محمد أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس منذ عام 2014، نائبا لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات.





والدكتور محمد أيمن عاشور هو أستاذ الهندسة المعمارية حصل على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، وحصل على درجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ومن بعدها درجة الدكتوراة فى 19 فبراير 1993، كما حصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.



