طعن زوجته وقطع أصابع شقيقها.. تفاصيل جريمة الخلافات الأسرية في الجيزة

كشفت الاجهزة بمديرية امن الجيزة، برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل طعن عامل لزوجته وإصابة شقيقها بسبب خلافات بمنطقة المنيب.



بلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بقيام عامل بطعن زوجته بمنطقة المنيب وإصابة شقيقها بجروح قطعية في يده بسبب خلافات أسرية بينهم.



وكشفت التحريات الأولية التى اجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ان خلافات أسرية نشبت بين الزوج المتهم وزوجته المجنى عليها، واثناء معاتبة الزوجة في وجود شقيقها أخرج المتهم سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه.



وتابعت التحريات ان المتهم قام بإصابة الزوجة بطعنة ثم قطع أصابع شقيقها بالسلاح الأبيض وفر هاربا.



عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.