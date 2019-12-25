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رياضة

أزمة جديدة مع فريق الزمالك| كارتيرون يجتمع مع معاونيه

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:11 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد لمباراه زيسكو الزامبي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي والمقررة إقامتها السبت المقبل.

فهطلت أمطار غزيرة مع حدوث رعد على الملعب الذي أدى عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أول مران له بالملعب الفرعي لاستاد ليفى مواناواسا بزامبيا.

ويخوض الزمالك مرانه الأول في زامبيا استعدادا لمواجهة فريق زيسكو بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها السبت المقبل.
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