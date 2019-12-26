طرح هاتف Huawei nova 6 SE رسميا بالأسواق.. المواصفات والسعر ..صور

طرح الصانع الصينى الشهير هواوى أحدث أيقوناته للفئة المتوسطة، وهو هاتف Huawei nova 6 SE رسميًا بالأسواق اليوم، بعدما قدمته الشركة من قبل، وبات الآن فرصة الحصول عليه مقابل 280 يورو، ما يعادل 4900 جنيه.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Huawei nova 6 SE بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.4 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش قطرة الماء فى أقصى اليسار، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.





ولعشاق التصوير يمتلك Huawei nova 6 SE كاميرا رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.





ويحتوى Huawei nova 6 SE على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 810 بقوة 2.27 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.





ويدعم Huawei nova 6 SE ميزة الشحن السريع بقوة 40 وات، مع قارئ للبصمة في جانب الهاتف بجانب زر التشغيل، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4200 ميللى أمبير.



