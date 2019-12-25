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أخبار البلد

السيسي: تحديات الوضع الإقليمي مستمرة منذ 9 سنوات واستقراره يحتاج لوقت

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أ ش أ
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، :" إن التحديات الإقليمية مستمرة منذ 9 سنوات ، ولكي يستقر الوضع الإقليمي سيأخذ وقتا ، لكن أحد أهم عوامل استقراره ترتبط بنا نحن كمصر".

وأكد الرئيس :" أن مصر ركيزة استقرار حقيقية لعودة الاستقرار لباقي المنقطة وهذه رسالة داخلية وخارجية ، وأنا أكرر الكلام ولا أغيره لأنني دائما أقول إن التشخيص لم يتغير يعني المرض واحد والتحدي والاستهداف موجود وهيستمر، وعلاجه إحنا ، كدولة ومواطنين ومؤسسات ، وطول ما الدولة مستقرة هنقدر على المستوى الداخلي نحقق ما نريده ، وعلى المستوى الإقليمي ، الذي نقول عليه مضطرب ، هنقدر نستعيد دولة بعد دولة ، ونستعيد استقرارها ، وبالتالي يعود الاستقرار للمنطقة بالكامل".

وأضاف الرئيس السيسي :" دائما أكرر أن الموضوع مش نظام دى دولة ، نحن سرنا بمراحل جلسنا 4 سنوات نثبت ونحافظ على إن الدولة لا تسقط منا ، ثم بدأنا بخطة متكاملة مع بعضها عن طريق أخذ قطاع قطاع وحل مشاكله، حيث تم الانتهاء من الكهرباء الذى كان موضوعا حساسا على الناس ومصالحها وحياتها اليومية ، وعقب ذلك دخلنا قطاع النقل".

وتساءل الرئيس السيسي قائلا :" تفتكروا قطاع النقل هياخد كم مليار دولار لكي نعالج المشاكل التى به ، لكي تشاهد قطاعا يليق بمصر، سواء كان للركاب أو للبضائع بنسبة أمان عالية".
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