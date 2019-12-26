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أخبار العالم

غارات جوية مجهولة تضرب معسكرا إيرانيا شرقي سوريا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قتل خمسة مقاتلين من الفصائل الموالية لإيران في سوريا إثر غارات جوية استهدفت مساء أمس، الأربعاء، مدينة البوكمال في محافظة دير الزور، من دون التمكن من تحديد مصدر الغارات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر قولها، "صواريخ شديدة الانفجار ومجهولة المصدر استهدفت مقر +اللواء 47+ التابع لميليشيات (موالية) لإيران في وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي".

ولفتت المصادر إلى تسجيل "انفجارات عدة"، فيما رجّحت تقارير "أن يكون مصدرها طائرات مسيرة".

وتقع مدينة البوكمال بمحاذاة الحدود مع العراق في أقصى الشرق السوري، فيما يتواجد ضمن محافظة دير الزور عدة أطراف مشاركة في النزاع السوري.
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