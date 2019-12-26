وفاة الشاعرة الغنائية الأمريكية آلى ويليس عن عمر يناهز 72 عاماً

توفيت الشاعرة الغنائية الأمريكية "آلي ويليس" عن عمر ناهز 72 عاما إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد مشوار فني طويل ومتميز.





ونشأت "ويليس" فى ديترويت ودرست الصحافة قبل أن تنتقل إلى نيويورك عام 1969 وتعمل كاتبة مؤلفة لكولومبيا وإبيكس ريكوردز.





وانتقلت الشاعرة الغنائية الأمريكية الراحلة إلى تأليف الأغاني في عام 1972، ومنذ ذلك الحين كتبت مئات الأغاني لفنانين بما في ذلك بيت شوب بويز (نجاحهم مع داستي سبرينجفيلد ، ما الذي فعلته لأستحق هذا ) وأخوات المؤشر (رقصة النيوترون).





وباعت أغنياتها أكثر من 60 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم وفازت جائزة جرامي ، إحداهما لمساهماتها في الموسيقى التصويرية لفيلم "بيفرلى هيلز".