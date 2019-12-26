ضبط 3970 قرصا دوائيا ومستلزمات مهربة ومجهولة المصدر في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، انه تم تشديد الرقابة على سوق الدواء والصيدليات ، وضبط الأماكن غير المرخصة التى تقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون ، ومحاربة ظاهرة الدخلاء علي مهنة الصيدلة ، والتصدي لظاهرة توزيع التجار الجائلين للأدوية المهربة مجهولة المصدر علي بعض الصيدليات مما يعرض صحة المواطنين للخطر .



وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه نجحت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالمحافظة من إعداد كمين بإحدي الصيدليات لضبط تاجر شنطة وبحوزته كمية من الأدوية المهربة غير المسجلة بوزارة الصحة أثناء محاولة بيعها للصيدلية ، نظرا لورود معلومات تفيد قيامه بالمرور علي الصيدليات لعرض الأدوية المهربة بغرض الإتجار فيها بالمخالفة القانونية ، مما يعرض صحة المواطنين للخطر .



وأشار "مسعود"انه في سياق متصل شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ، بالتنسيق مع مفتشي الصيدلة بالإدارات حملة أخري للتفتيش علي عدد من الصيدليات العامة بمدن ومراكز كل من "الزقازيق ، ههيا ، الإبراهيمية ، بلبيس" .



أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٣٩٧٠ (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات مخالفة مهربة ومجهولة المصدر بدون فواتير ، وأدوية مدرجة بالجدول الأول للمواد المؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير ، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية معدة للبيع ، وأدوية خاصة بالقوات المسلحة ممنوع بيعها ، وأدوية صدر منشور بمنع تداولها ، وأدوية في غير عبواتها الأصلية بدون فواتير ، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف ، وتم تحريز المضبوطات من الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الزقازيق ، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي المجهود المبذول.