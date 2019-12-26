اوزيل أساسيًا .. أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورنموث

يحل فريق آرسنال ضيفا على نظيره بورنموث، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وأعلن المدير الفني الجديد لـ ارسنال مايكل أرتيتا تشكيلته لمواجهة فريق بورنموث وجاء كالتالي :



حارس المرمى :لينو



الدفاع : مايتلاند نايلز- لويز- سوكراتيس- ساكا



الوسط : توريرا- تشاكا- نيلسون



الهجوم : أوزيل- أوباميانج- لاكازيت



ويحتل آرسنال المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة.