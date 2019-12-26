تونس تكذب أردوغان: لن نتحالف مع تركيا في ليبيا

أكدت الرئاسة التونسية أنها غير معنية بتصريحات أي طرف وأن تونس لن نكون طرفا في أي حلف أو أصطفاف كما لن تسمح بأنتهاك السيادة الوطنية، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة بشأن تحالف في ليبيا، عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إلى تونس.



ووفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية، الذي نشرته صحيفة "الشروق" التونسية، قال إن البلاد لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها.



وأوضحت أن التصريحات والتأويلات والإدعاءات الزائفة التي تصدر منذ أمس فهي إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه.



وأشارت إلى أنه إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلزم إلا من صرح به وحده.



وتابع البيان أن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.



واختتم البيان "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص".