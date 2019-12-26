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فن

محمد ثروت: تحديت الكبار لأقدم الجني بشكل جديد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أكد الفنان محمد ثروت ان تقديم شخصية الجني في مسرحية علاء الدين بشكل جديد ومختلف كان تحديًا كبيرًا وخاصة ان الشخصية قدمها في المسرح والسينما العالميين كبار النجوم.

وأعرب ثروت عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور السعودي الرائع لمسرحية علاء الدين ضمن فعاليات موسم الرياض، مشددا علي ان هذا هو النجاح الحقيقي في نظر كل فنان.

وقال النجم الكوميدي: سعيد بوجودي للعرض في موسم الرياض للمرة الثانية، وكما وعدنا الجمهور قدمنا عرض قمة في الابهار.

مسرحية علاء الدين انتاج مسرح كايرو شو واخراج مجدي الهواري وبطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد(ياسمين) و محمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان)، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).
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