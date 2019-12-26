أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء عقب لمسه عامود انارة اثناء هطول الامطار بمنطقة ميزانية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية .



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بمصرع شاب صعقا بالكهرباء اثناء ملامسته عامود انارة بمنطقة ميزانية ميت فارس ببنى عبيد اثناء هطول الامطار.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين ان الشاب المتوفى يدعى أحمد عرابى العزاز طالب بكلية الهندسة وانه اثناء ملامسته عامود انارة بالمنطقة اثناء هطول الامطار صعقته الكهرباء ولقى مصرعه فى الحال .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات .

