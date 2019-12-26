AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:58 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدًا صحوا إلى غائم جزئيًا بوجه عام، وتزداد الرطوبة ليلًا وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:08 والمد الثاني عند الساعة 03:26 والجزر الأول عند الساعة 20:30والجزر الثاني عند الساعة 07:33.

أما بحر عمان فخفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40المد الثاني عند الساعة 23:23 الجزر الاول عند الساعة 16:25والجزر الثاني عند الساعة 05:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة  العظمى  الصغرى الرطوبة العظمى  الصغرى

أبو ظبي 25 15 75 30
دبي 26 16 70 25
الشارقة 26 12 75 25
عجمان 26 16 75 30
أم القيوين 25 13 80 30
رأس الخيمة 25 13 85 25
الفجيرة 25 17 65 40
العين 25 16 60 25
ليوا 25 12 90 25
الرويس 24 14 85 40
السلع 24 15 80 35
دلما 24 18 70 45
طنب الكبرى 23 19 75 50
طنب الصغرى 23 19 75 50
أبو موسى 23 18 75 50
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طقس الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة ودبي تسجل 28

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 4 أيام القادمة في الكويت

حالة الطقس بالإمارات.. سحب ركامية نهارا وارتفاع الرطوبة ليلا

طقس الإمارات | سحب يصاحبها سقوط أمطار

طقس الإمارات.. انخفاض درجات الحراراة وانتشار الضباب

الطقس في الإمارات.. غائم صباحا مع انتشار حركة الرياح

ترشيحاتنا

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

مرتضى منصور آخرهم.. مسئولون اعترفوا بالسحر في كرة القدم .. فيديو

خدها عروسة رجّعها جثة.. والدة الضحية: جوزها كان يعايرها بعدم الخلفة ويقول لها إنتى أرض بور.. فيديو وصور

بالأدلة.. تركيا ترسل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا عبر رحلات جوية

بعد واقعة فقد الأحذية.. اِعرف أول رد فعل من مسؤولي الزمالك

يبدأ في مارس .. مخطط هاني أبوريدة للعودة إلى رئاسة اتحاد الكرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق

بالشعر المجعد.. رضوى الشربيني بإطلالة الفراشة تبهر جمهورها