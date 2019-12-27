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أخبار العالم

الأمم المتحدة قلقة إزاء تأخر واشنطن في إصدار تأشيرات للدبلوماسيين الروس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:22 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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أ ش أ
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس /الخميس/ عن قلقه إزاء تأخر الولايات المتحدة بإصدار تأشيرات الدخول للدبلوماسيين من روسيا ودول أخرى، من العاملين في الأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الأمين العام لا يزال قلقا إزاء تأخير إصدار التأشيرات من قبل الجهة المستضيفة لبعض ممثلي روسيا الاتحادية ودول أخرى للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك".

وأشار إلى أن هذه المسألة تم التطرق إليها في التقرير الأخير للجنة العلاقات مع الدولة المستضيفة بالأمم المتحدة، مؤكدا أن الأمين العام وفريقه سيواصلان متابعة هذه القضية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت - في وقت سابق - عن مماطلة الولايات المتحدة في إصدار تأشيرات الدخول لمسؤولين في وزارة الدفاع الروسية، الذين تم اختيارهم للعمل في الأمانة العامة للأمم المتحدة.
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