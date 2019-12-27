طائرة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من استفزاز كوري شمالي

أعلن موقع (إيركرافت سبوتس) الأمريكي الراصد لحركة الطيران المدني اليوم /الجمعة/ أن طائرة أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من ارتكاب كوريا الشمالية استفزازا، وذلك احتجاجا على المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.





وأورد موقع (إيركرافت سبوتس) - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن طائرة من طراز P-3C تابعة للقوات البحرية الأمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية مساء أمس.



