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أخبار العالم

طائرة أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من استفزاز كوري شمالي

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
طائرة أمريكية
طائرة أمريكية
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أ ش أ
أعلن موقع (إيركرافت سبوتس) الأمريكي الراصد لحركة الطيران المدني اليوم /الجمعة/ أن طائرة أمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من ارتكاب كوريا الشمالية استفزازا، وذلك احتجاجا على المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.

وأورد موقع (إيركرافت سبوتس) - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن طائرة من طراز P-3C تابعة للقوات البحرية الأمريكية حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية مساء أمس.

من جانبها، هددت كوريا الشمالية باتخاذ "طريقة جديدة" إذا لم تظهر الولايات المتحدة مرونة في المفاوضات النووية التي وصلت إلى طريق مسدود، حتى نهاية العام الجاري التي حددتها كوريا الشمالية بشكل أحادي الجانب كموعد نهائي. 
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