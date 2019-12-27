غثيان والتهاب الحلق ورعشة.. أضرار البنج الكلي على المدى القصير

لا تخلو أي عملية جراحية من تخدير المريض سواء أكان بنج كلي أو نصفي أو تخدير موضعي مؤقت، ويحدد طبيب التخدير نوع البنج حسب العملية وحسب رأي الطبيب الجراح، أما في حالات الولادة قد تختار الحوامل البنج الكلي بدلًا من النصفي.





وعلى الرغم من أن التخدير الكلي آمن ويجعل المريض في غيبوبة مؤقتة لا يشعر بأي ألم خلال العملية وبعدها إلا أن البنج الكلي له العديد من الأضرار على المدى القصير و الطويل .





بحسب موقع healthline، إليك أبرز أضرار البنج الكلي على المدى القصير :





1- الغثيان والقيء

يحدث هذا التأثير الجانبي الشائع عادة بعد العملية مباشرة ، لكن قد يستمر بعض الأشخاص في الشعور بالغثيان لمدة يوم أو يومين.





2- جفاف الفم

ويحدث ذلك خاصة بعد الاستيقاظ مباشرة فتشعر بجفاف الفم، يفضل هنا تناول كوب ماء كبير بعد الاستيقاظ .





3- التهاب الحلق

أو بحة في الصوت ، فعادة ما يصاحب البنج الكلي ألم والتهاب في الحلق بعد العملية وتستمر لمدة يومين .





4- قشعريرة و رعشة

من الشائع انخفاض درجة حرارة الجسم أثناء التخدير الكلي، وبعد أن يفيق المريض من البنج يشعر بالبرودة والقشعريرة قد تستمر لبضع دقائق إلى ساعات.





5- الارتباك وسوء التفكير

ويحدث ذلك بعد الاستيقاظ أولًا من التخدير ، فقد تشعر بالارتباك والنعاس هذا عادة ما يستمر لبضع ساعات ، ولكن بالنسبة لبعض الناس - وخاصة كبار السن - قد يستمر الارتباك لعدة أيام أو أسابيع.

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