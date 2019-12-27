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أخبار العالم

شاهد.. إنقاذ رضيع من تحت حطام الطائرة المنكوبة في كازاخستان

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 12:59 م
العثور على الناجين
العثور على الناجين من حطام الطائرة المنكوبة في كازاخستان
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شيماء مصطفى
أنقذت القوات في كازاخستان، رضيع كان على قيد الحياة، من حطام الطائرة المنكوبة اليوم الجمعة، التي كانت متجهة من مدينة ألماتي إلى مدينة نور سلطان.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وبينما كان ينتشل عمال الإنقاذ الناجين من حطام الطائرة، تم العثور على أصغر الركاب وسط ركام الطائرة المنكوبة.

وأظهرت لقطات رجلًا من عمال الإنقاذ، وهو يجري على الثلج ويمسك رضيعًا يرتدي سلوبيت شتوي أبيض، ويتجه به إلى سيارة الإسعاف.

وكانت حكومة كازاخستان، أعلنت اليوم الجمعة، أن عدد قتلى حادث سقوط طائرة الركاب التي كانت تقل 100 شخصًا وصل إلى 15 قتيلا، فيما أصيب ما لا يقل عن 35 شخصا.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، إنه سيحاسب جميع المسئولين عن كارثة تحطم الطائرة.

وأضاف توكاييف في بيان نشرته شبكة "كازافورم" المحلية: "المسؤولون عن كارثة حطام الطائرة سيواجهون أقسى العقوبات القانونية".

وأشارت الشبكة المحلية إن السلطات أمرت بفتح تحقيق موسع وسريع حول أسباب تحطم الطائرة.

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير".

وأضافت أن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.


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