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فن

بعد أقل من 24 ساعة.. حكيم يقترب من 100 ألف مشاهدة بـ رقصونى

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:35 م
صدى البلد
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أحمد عمر
طرح الفنان حكيم، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «رقصوني»، ضمن ألبومه الجديد «الراجل الصح» المنتظر طرحه كاملًا قريبًا.

وحققت الأغنية ما يقرب من 100 الف مشاهدة فى 18 ساعة فقط لتدخل الأغنية قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب .


من جهة أخرى، حققت أغنية «سيبونا في حالنا» لـ حكيم، 4 ملايين و300 ألف مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 16 نوفمبر الماضي، لتعتلي ترتيب أغاني ألبوم حكيم التي طرحت حتى الآن، من حيث نسب الاستماع.

أغنية «سيبونا في حالنا» للفنان حكيم، من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا.

وطرح حكيم عدة أغاني من الألبوم، بشكل منفرد، عبر قناته على يوتيوب، وكان من بينها: "ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

وانتهى حكيم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، و محيى حوار، و باسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن آخر الأغاني التى طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.
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