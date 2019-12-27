الداخلية: افتتاح سجل مدنى بقسم شرطة بورفؤاد أول ببورسعيد .. صور

افتتحت وزارة الداخلية سجل مدنى بقسم شرطة بورفؤاد أول ببورسعيد ، عقب الانتهاء من إجراءات تجهيزه بكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية لاستخراج المصدرات المميكنة (ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلى) بالإضافة إلى استخراج بطاقات الرقم القومى من خلال أجهزة التصوير الحديثة..وبدء التشغيل الفعلى للسجل.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى إحدى محاورها إلى تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بإستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات.



وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتطوير آليات العمل بقطاع الأحوال المدنية لمواكبة التطور التكنولوجى والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بهدف رفع كفاءة دورة العمل داخل القطاعات الخدمية بالوزارة.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إستمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها.. الأمر الذى لاقى إستحسان المواطنين لما له بالغ الأثر فى سرعة إنهاء مصالحهم.