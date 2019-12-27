دفاع البرلمان: أردوغان يعيد سيناريو تخريب سوريا فى ليبيا مرة أخرى عن طريق تونس



وأوضحت أن التصريحات والتأويلات والإدعاءات الزائفة التي تصدر منذ أمس فهي إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه.



وأشارت إلى أنه إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلزم إلا من صرح به وحده.



وتابع البيان أن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.



واختتم البيان "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص.

جاء ذلك البيان بعد زيارة اوردغان الى تونس .



أكد أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أردوغان يسعى لتكرار سيناريو تخريب آخر في ليبيا كما فعل في سوريا، مشيرا إلى أن مخطط تركيا يستهدف تدمير الاقتصاد اليبي .وأشار احمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن مصر تقوم حاليا بعقد اتفاقيات مع الدول التي لديها قدرة كبيرة لردع تركيا مثل الأمم المتحدة وروسيا، لافتًا إلى أن تركيا عضو من أعضاء حلف الناتو واتفاق مصر مع أعضاء الحلف سيكون له دور كبير في ردع أردوغان.وأكد النائب، أن أي مخطط وسياسة ضد ليبيا والدول العربية المجاورة يعتبر تهديد للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مصر لديها جيش قادر على صد أي انتهاك ولديها علاقات تاريخية عميقة بين مجموعة كبيرة من الدول التي تمتلك قدرات هائلة لصد أي تحرك تركي.وأوضح أنه فى الآونة الأخيرة كشفت تورط قطر وتركيا في دعم العناصر الإرهابية ضد السلطات المصرية وغيرها وذلك، لافتًا إلى أن موقف مصر معروف فهي لا تبدأ بالاعتداء على أي دولة بل انها تتخذ كافة التدابير لحماية والردع.وأكد النائب أن تركيا حاليا تقوم بعملية قرصنة كبيرة تستهدف الاستيلاء على الممتلكات الليبية والسورية محاولا توطيد نفوذه فى شمال افريقيا لإعادة الدولة العثمانية بالإضافة اطماعه في غاز المتوسط والبترول الليبي .وكانت الرئاسة التونسية أكدت أنها غير معنية بتصريحات أي طرف وأن تونس لن نكون طرفا في أي حلف أو أصطفاف كما لن تسمح بأنتهاك السيادة الوطنية، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة بشأن تحالف في ليبيا، عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إلى تونس.ووفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية، الذي نشرته صحيفة "الشروق" التونسية، قال إن البلاد لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية.