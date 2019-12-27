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مرأة

أخطاء فادحة ترتكبها الفتاة في مكياج الزفاف.. تجنبيها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:16 م
أخطاء فادحة ترتكبها
أخطاء فادحة ترتكبها الفتاة في مكياج الزفاف
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آية التيجي
قالت خبيرة التجميل شيرين المصري، إن "اختيار مكياج يوم الزفاف، يتوقف على لون البشرة، بين الخمري أو الفاتح أو السمراء، وذلك حتى يبرز المكياج بشكل مميز".

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وأوضحت شيرين المصري، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن "الفاونديشن أحد أهم أسس مستحضرات التجميل، حيث يجب أن يتناسب ويتلائم مع درجة البشرة، أو يكون أغمق منها درجة إلى درجتين، ولا يجب أن يكون لون الفاونديشن افتح من لون البشرة، وذلك لأنه سيتحول إلى اللون الرمادي".

وأضافت خبيرة التجميل، أن "العدسات اللاصقة، التي باتت أحد اهتمامات العروس، فيجب انتقاء لون يناسب لون البشرة والشعر أيضا، والابتعاد عن اللون الأزرق اللامع، حتى تبدو لون العينين طبيعية ومناسبة لشكل الوجه"، منوهًة بضرورة اختيار أحمر شفاه باللون المناسب لألوان المكياج، وحجم وشكل الشفاه، لتبدو جذابة، وغير منبوذة مع مكياج الوجه.

ونصحت "شيرين"، أنه يجب أن تهتم الفتيات ببشرتها قبل حفل الزفاف، بمدة تتراوح من شهر لـ3 أشهر على الأقل، وذلك بعمل تقشير، وترطيب بشكل مباشر بالمرطبات وشرب الماء باستمرار، وذلك حتى يسهل دمج المكياج على البشرة، ولا يبرز من عيوبها.
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